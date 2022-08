WM 2022 im TV: Spielplan und Sendetermine – Eröffnungsspiel einen Tag früher?

ARD und ZDF übertragen im Wechsel. Allerdings laufen nicht alle Partien im Free-TV. Alle 64 Spiele sind nur bei MagentaTV zu sehen, der Streaming-Anbieter der Telekom zeigt 16 Spiele exklusiv. Welche das sind, steht noch nicht fest. Klar ist nur, dass auch Achtelfinalspiele und das Spiel um Platz drei darunter sind, sollte Deutschland an letzterem nicht beteiligt sein. Das Eröffnungsspiel, das in Wahrheit das dritte Spiel ist, läuft im ZDF. Das Finale wird im Ersten übertragen.

Wo werden die Deutschland-Spiele übertragen?

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sind definitiv auch im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen. Die ARD zeigt zwei deutsche Spiele in der Vorrunde live: am 23. November um 14 Uhr die Begegnung des DFB-Teams in Gruppe E gegen Japan sowie am 1. Dezember das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft um 20 Uhr gegen Costa Rica. Das ZDF überträgt das Duell gegen Spanien am 27. November um 20 Uhr.