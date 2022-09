Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg übernehmen RTL-Show

Bald steht der Dezember vor der Tür – und damit auch zahlreiche Jahresrückblicke im Fernsehen, in denen die wichtigsten und emotionalsten Ereignisse des Jahres zusammengefasst werden. Für das RTL-Format "Menschen, Bilder, Emotionen" hat sich der Sender zwei neue Moderatoren ins Boot geholt: Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg.

Ende für Günther Jauch nach 26 Jahren "Menschen, Bilder, Emotionen"

Gemeinsam treten sie die Nachfolge von "Wer wird Millionär?"-Gastgeber Günther Jauch an, der insgesamt 26 Jahre für den Jahresrückblick vor der Kamera stand. In "Menschen, Bilder, Emotionen" blicken die neuen Moderatoren gemeinsam auf Geschichten zurück, die 2022 geprägt haben. Die Sendung läuft am Sonntag, 11. Dezember, 20.15 Uhr, bei RTL.