Bill Cosby akzeptiert Gerichtsurteil nicht

Im Sommer wurde Bill Cosby (85) von einem Zivilgericht in Kalifornien der sexuellen Nötigung schuldig gesprochen. Dagegen will der Schauspieler nun vorgehen. Der Prozess soll neu aufgerollt werden, obwohl die Beweislast erdrückend für den 85-Jährigen ist.

Bill Cosby wurde bereits schuldig gesprochen

Der US-Schauspieler wurde am 21. Juni in dem Zivilprozess schuldig gesprochen, Huth sexuell missbraucht zu haben. Er wurde zu einer Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 500.000 US-Dollar verurteilt. Schon seit 2014 zog sich der Zivilprozess hin. Die Jury glaubte den Ausführungen des Opfers: Im Jahr 1975 sei die damalige Teenagerin und eine Freundin von Cosby in die Playboy-Villa gelockt worden, nachdem er die beiden Mädchen in einem Park kennengelernt hatte. Dort habe er Huth von ihrer Freundin getrennt und zu sexuellen Handlungen gezwungen.