"Schlager – Jetzt erst recht": Schlagerstars kehren aus Corona-Schlaf zurück

Langsam geht es wieder zurück auf die Bühne. Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kommen die Schlagerstars allmählich zurück in die Öffentlichkeit. Doch wie haben die Promis wie Maite Kelly, Ben Zucker, Andreas Gabalier und die übrigen Künstler diese besondere Zeit verbracht? Und wie ist es, nach so langer Zeit wieder vor einem großen Publikum zu stehen? Die VOX-Dokumentation "Schlager – Jetzt erst recht" geht diesen Fragen nach und gibt private Einblicke in das Leben der Schlagerstars.

So wie der Zug in einem aktuellen Partyschlager-Hit von Mia Julia, Lorenz Büffel und Malle Anja "keine Bremse" hat, so rasant steuert auch das Showbusiness wieder zurück in die Normalität. Mit der Aufhebung der meisten Corona-Schutzmaßnahmen öffneten sich zuletzt auch wieder Tür und Tor in der Schlagerwelt. Die Musikbranche musste während der Pandemie enorm einstecken: Aus anfangs noch kleineren Sorgen über möglichen Umsatzverlust entwickelten sich echte Existenzängste. Die bei VOX ausgestrahlte Dokumentation "Schlager – Jetzt erst recht" zeigt, ob und wie die renommierten Künstlerinnen und Künstler wieder zurück in den Schlager-Alltag finden.

"Ich hatte jeden Tag ordentlich einen sitzen!" Zehn Schlagerstars- und Sternchen gewähren den Zuschauerinnen und Zuschauern exklusive Einblicke in ein Leben im Rampenlicht. Von Mia Julia über Maite Kelly bis hin zu Ben Zucker und Andreas Gabalier ist alles dabei. Wie haben die Musikerinnen und Musiker die vergangenen zwei Jahre verbracht? Welche Auswirkungen hatten die Einschränkungen auch auf ihr kreatives Schaffen? Die Reportage klärt auf.

Ben Zucker etwa gesteht im Interview mit RTL: "Ich hatte jeden Tag ordentlich einen sitzen!" Der Schlagerstar spricht offen über seinen Alkoholkonsum zu Beginn des Lockdowns. Die langwierige Ausnahmesituation erweckte jedoch auch seinen Sportsgeist. Als es für ihn nicht mehr möglich war, auf der Bühne zu spielen, musste ein neues Projekt her: Im Frühsommer 2021 absolvierte der Sänger eine Charity-Tour von seiner Heimatstadt Ueckermünde nach Halle. Für jeden Kilometer spendete er zehn Euro an "RTL – Wir helfen Kindern".

Für die einen Krise, für die anderen kreative Pause So finden neben unterhaltsamen Anekdoten auch tief vergrabene Emotionen den Weg an die Oberfläche. Egal ob Partyhit-Sänger am Ballermann oder gefühlvolle Vollblut-Musikerin mit Herz, jeder und jede einzelne musste für sich einen Weg heraus aus dem Grau der Pandemie finden. Die Dokumentation verrät mögliche Erfolgsrezepte.

Maite Kelly beispielsweise nutzte die Zeit, um an einem weiteren Album zu arbeiten. In "Hello!" wird ihre Liebe zum Schlager einmal mehr deutlich spürbar. Was für die einen eine Krise war, war für Maite Kelly vielleicht die kreativste Phase ihrer Karriere. "Wie viele andere Menschen haben auch wir uns auf anderen Wegen gefunden und miteinander verbunden. Auch wir mussten lernen anders zu arbeiten, kreativ zu sein und uns auszutauschen", so die Sängerin im VOX-Interview.

So vielseitig wie das Schlager-Genre ist, so unterschiedlich fallen die (Karriere-)Wege der einzelnen Schlagerstars aus – auch während Corona. Egal ob sie auf der Social-Media-Plattform "Only Fans" blank zieht oder auf den Ballermann-Bühnen: Mia Julia geht mit ihrer Nacktheit und ihrem Körper in der Öffentlichkeit ganz ungeniert um und steht zu ihren Entscheidungen. Daran hat sich auch im Zuge der Pandemie nicht viel verändert. Eines jedenfalls ist klar: Im Schlager steckt auch nach über zwei Jahren Pandemie noch eine Menge Leben.

