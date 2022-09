"Steirerstern" - Krimi zum ARD-Film: Tod einer Sängerin

Die Rocksängerin Alexandra Dorner (Anna Friedberg) wird nach einer gemeinsamen Liebesnacht mit Jana Skoff (Emily Cox) im Badehaus eines Musikmanagers tot aufgefunden. Als Todesursache wird der "stille Killer" Kohlenmonoxid festgestellt, jemand hat den Abzug des Badeofens mit einem Handtuch verstopft. Jana hatte sich gerade von ihrer Humtata-Band trennen wollen, mit der sie immer so publikumswirksam den Erfolgstitel "Steirergirls are very good, Steirergirls for Hollywood" zum Besten gab. Aber auch ihren Mann hatte sie schon verlassen. War Eifersucht im Spiel – oder war das gefährdete Budget des Volksmusikmanagers Jack Riedl (Sascha Geršak) die Ursache des heimtückischen Mordes? Auf das Grazer LKA-Gespann Bergmann / Sulmtaler (Hary Prinz und Anna Unterberger) kommt da, sehr zum Vergnügen der Zuschauer, jede Menge Arbeit zu.