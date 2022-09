"Terra X" mit Dirk Steffens: So klug ist die Tierwelt

Murot und das Gesetz des Karmas

"Tatort": Kommissar Murot, K.O.-Tropfen und eine Leiche im Hotelzimmer

Dieses Mal führt der Weg des "Tatort"-Kommissars Felix Murot in ein Hotel, in dem seltsame Dinge vor sich gehen. Der Ermittler verlebt erst einen schönen Abend mit einer Frau in einer Bar. Doch K.O.-Tropfen hauen Murot anschließend aus. Als dann auch noch eine Leiche in dem Hotel auftaucht, gehen die Ermittlungen los. Bereits zum elften Mal seit 2010 begibt sich Felix Murot, gespielt von Ulrich Tukur, auf die Suche nach dem Mörder.

MEHR