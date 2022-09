"Chez Krömer": Starttermin der neuen Staffel steht fest

Jan Böhmermann und Jens Spahn geben sich die Ehre: Am 31. Oktober startet die neue Staffel der rbb-Show "Chez Krömer".

Comedian Kurt Krömer (47) geht mit seiner rbb-Show "Chez Krömer" am 31. Oktober in eine neue Runde. Wie der Sender am Freitag bekannt gab, werden ab dann die neuen Folgen der siebten Staffel zunächst online und ab dem 1. November auch im TV gezeigt. In seinem "Verhörraum" begrüßt Krömer dann unter anderem folgende Gäste: Satiriker Jan Böhmermann (41), Ex-"Bild"-Chef Julian Reichelt (42) oder auch CDU-Politiker Jens Spahn (42).

Die erste Folge von "Chez Krömer" von insgesamt sechs wird in der ARD Mediathek und auf Youtube ab 18 Uhr abrufbar sein, im rbb-Fernsehen läuft diese einen Tag später, am 1. November um 22:15 Uhr. Exklusiv in der Mediathek wird es laut Senderangaben noch eine siebte Folge geben. Die Ausgabe mit Gast Torsten Sträter (56) in Staffel vier wurde vor wenigen Wochen mit dem Grimme-Preis 2022 in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet. Darin sprachen beide über ihre psychischen Probleme.

In der seit 2019 produzierten Show begrüßt Alexander Bojcan, so der bürgerliche Name von Kurt Krömer, jeweils einen Gast und führt mit diesem ein Gespräch, das einem Verhör gleicht. Das Bühnenbild wurde dem Look einer verstaubten Amtsstube nachempfunden. Bislang gaben sich dort neben Politikern wie Kevin Kühnert (33), Karl Lauterbach (59) oder Gregor Gysi (74) auch Promis wie Bushido (43), Harald Glööckler (57) oder Sido (41) die Ehre.