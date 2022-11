"Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon": 3sat wiederholt RTL-Film über Boris Becker

Fokussierter Blick, Becker (Bruno Alexander) wirft den Ball in die Luft – und trifft ihn perfekt. Der Rest ist Tennis-Geschichte, deutsche Sport-Geschichte. Mit nur 17 Jahren gewinnt Boris Becker 1985 Wimbledon, als jüngster Spieler aller Zeiten. Der Aufstieg des jungen "Bobbele" ist der Aufstieg eines sturen Ausnahmetalents, das trotz jugendlicher Sperenzchen das große Ziel stets vor Augen hatte. Hannu Salonens Sportlerdrama "Der Rebell – Von Leimen bis Wimbledon" begleitet den aufbrausenden Jugendlichen auf den Weg an die Spitze. Der Film, der auf Fred Sellins Becker-Biographie "Ich bin ein Spieler" beruht, legt den Schwerpunkt jedoch nicht auf Tennis, sondern auf die enge Beziehung zu Trainer und Ziehvater Günther Bosch, der im Film von Samuel Finzi trefflich verkörpert wird.

London, '85: Im Moment des großen Erfolgs reißt Becker die Hände in die Lüfte, es folgen die ikonischen Trippel-Schritte. Schnitt, der Film springt neun Jahre zurück: Leimen in Baden-Württemberg. Ein bockiger rothaariger Junge feilt am Garagentor an einem Aufschlag, an dem spätere Weltklassespieler verzweifeln sollten. Aber dem jungen Boris steht sein Jähzorn im Weg. "Zu schwerfällig, zu starrköpfig, hat sich nicht im Griff", lautet das Urteil eines Jugendtrainers.