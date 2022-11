WM 2022 im TV: Wer kommentiert welches Spiel im ZDF?

Das ZDF setzt bei der WM 2022 in Katar wieder auf zwei Weltmeister von 2014 im Expertenteam. Neu dabei ist Bundestrainerin Martina Voxx-Tecklenburg. Hier bekommen Sie alle Infos.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer führen im Wechsel durch die WM-Sendetage im ZDF. Sie sind nicht vor Ort in Katar, sondern berichten aus dem WM-Studio in Mainz, das sich ZDF und ARD teilen. Hier analysieren die beiden zusammen mit den ZDF-Expertinnen und -Experten die Spiele. Darüber hinaus werden prominente Gäste aus der Welt des Sports zu Gesprächen und Interviews begrüßt. Natürlich soll auch die Menschenrechtslage im WM-Gastgeberland regelmäßig thematisiert werden.

Vor Ort in Katar ist das ZDF nur mit einem kleinen Team im International Broadcast Center (IBC) von Doha präsent. Die Live-Reporterinnen und -Reporter, Interviewer, Story-Macher sowie Sven Voss als Moderator am Quartier der deutschen Nationalmannschaft und der Fachreporter für die FIFA-Themen Markus Harm treten die Reise nach Katar an.