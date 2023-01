"Promi First Dates": Das sind die Teilnehmer

Normalerweise verkuppelt Roland Trettl in seiner Datingshow "First Dates" Personen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. In dieser Spezialausgabe ist das anders: Hier begrüßt der bekannte Koch Single-Promis, die auf der Suche nach der großen Liebe sind.

Das Konzept der Datingshow, mit der Roland Trettl bereits seit 2018 bei VOX erfolgreich ist, ist denkbar simpel und unaufgeregt. Es gibt weder spektakuläre Fallschirmsprünge noch Tauchgänge in Haifischbecken. Stattdessen treffen sich zwei Singles an einer Bar und genießen einen Drink, danach wird gegessen. Am Ende der Show müssen die Datees entscheiden, ob sie sich zu einem zweiten Date treffen möchten. Diese Nähe zur Realität hat der Sendung vom ehemaligen "The Taste"-Coach zu ihrem Erfolg verholfen.

Anders als bei vielen anderen Fernsehformaten ist ein Promi-Special daher ungewöhnlich für die unscheinbare Show. Doch Roland Trettl hat sich auch hier etwas besonderes überlegt: Die Prominenten daten nicht etwa untereinander, sondern treffen auf Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Für den Koch und Moderatoren ist das eine Selbstverständlichkeit. "Für mich ist jeder Gast, der unser Restaurant betritt, in Wahrheit ein Prominenter."

Das sind die prominenten Teilnehmer des "First Dates"-Specials Werner Hansch (Sportreporter)

Radost Bokel (Schauspielerin)

Lisa Feller (Schauspielerin)

Bela Klentze (Schauspieler)

Liz Baffoe (Schauspielerin)

Andreas Guenther (Schauspieler)

Lucy Hellenbrecht (Schauspielerin)

Prince Damien (Musiker und Gewinner des Dschungelcamps)

Vincent Gross (Sänger) Trotz der Vorfreude auf seine Show sieht Roland Trettl einige potenzielle Stolpersteine für sein Special. Daten als Promi ist für ihn ein zweischneidiges Schwert. "Ich denke aber schon, dass es auf der einen Seite ein Vorteil ist, wenn Menschen einen erkennen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Nachteil, weil du als Mensch nicht einschätzen kannst, auf was dieses Gegenüber steht, auf den Menschen oder auf den Promi". Ob die Stars in der Sendung also wirlich die große Liebe finden werden, bleibt abzuwarten.