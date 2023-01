Johnny Depps Anwältin Camille Vasquez arbeitet jetzt fürs Fernsehen

Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtetet, hat die 38-Jährige einen neuen Job beim US-Fernseh-Network NBC angetreten. Für die NBC News wird sie als Rechtsanalytikerin arbeiten, ihren ersten Auftritt hatte die Anwältin bereits: Am Montag, 9. Januar, sprach sie in der "Today"-Show unter anderem über die Beweislage gegen einen 28-jährigen Mann, der beschuldigt wird, im November 2022 vier Studenten der University of Idaho ermordet zu haben.

Im Zivilprozess, der sie berühmt machte, hatte Camille Vasquez mit ihren Kolleginnen und Kollegen Johnny Depp vertreten, der seine Ex-Frau Amber Heard wegen Verleumdung verklagt hatte. Am Ende entschieden die Geschworenen zugunsten des "Donnie Brasco"-Darstellers, an den Amber Heard mehr als zehn Millionen US-Dollar zahlen sollte – während der 59-Jährige zwei Millionen US-Dollar überweisen musste. Doch beide Parteien entschieden sich auf eine Zahlung der "Aquaman"-Darstellerin in Höhe von einer Million US-Dollar, die Depp an wohltätige Zwecke spenden wolle, wie sein Anwaltsteam mitteilte.