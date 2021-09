Bundestagswahl 2021: RTL zeigt Aktuell Spezial – ARD einen Brennpunkt

Wen machen Grün und Gelb zum Kanzler? Trotz des Wahlsiegs der SPD ist noch längst nicht entschieden, wer Deutschland regieren wird. Nach der Bundestagswahl stehen jetzt Sondierungsgespräche an. RTL sendet zu diesem Thema am Montagabend ein "RTL Aktuell Spezial". In der ARD gibt es einen "Brennpunkt".