Love Island 2021: Das sind die Gewinner der 6. Staffel

Als Moderatorin Sylvie Meis die Entscheidung im großen Staffelfinale am Montagabend verkündete, herrschte zunächst ungläubiges Schweigen beim Sieger-Pärchen: Isabell und Robin gewinnen die Sommer-Staffel der RTLZWEI-Kuppelshow "Love Island" – und kriegten zunächst keinen Ton heraus, als sie Meis sagen hörten: "Das Couple mit den meisten Stimmen beim Zuschauervoting und damit die Sieger von 'Love Island' und 50.000 Euro – die sie teilen können oder auch nicht – die Gewinner sind Isabell und Robin!" Damit verwies das Gewinner-Couple Andrina und Martin auf den zweiten Platz. Dritter wurde das Pärchen Jennifer und Dennis, Heike und Dominik müssen sich mit dem vierten Platz begnügen.

Nachdem die erste Schockstarre überwunden war, erklärte Isabell: "Ich bin total verstört. Ich kann es immer noch nicht glauben." Robin ergänzte, ihm gehe es gut, allerdings sei er immer noch in einem Schockzustand: "Ich kann das gar nicht realisieren und weiß nicht, was ich sagen soll!" Insgesamt nahmen 25 "Islander" an der Datingshow teil, Isabell und Robin setzten sich schlussendlich durch.