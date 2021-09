R. Kelly im Missbrauchsprozess schuldig gesprochen

Der R&B-Star ist tief gefallen: Seit Freitag beriet die Jury, bestehend aus sieben Männern und fünf Frauen, über die Schuld von R. Kelly. Die Anklage gegen den 54-Jährigen lautete unter anderem auf sexuelle Ausbeutung Minderjähriger und Kidnapping. Die Geschworenen befanden den Musiker am Montag schließlich in allen neun Anklagepunkten für schuldig. Nun droht Kelly ("I Believe I Can Fly"), der die Anklage zurückgewiesen hatte, eine lange Haftstrafe, die von zehn Jahren bis lebenslang reichen könnte. Bereits seit Sommer 2019 ist der US-Sänger inhaftiert.