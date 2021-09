Riverboat Berlin: Sebastian Fitzek moderiert rbb-Talkshow mit Kim Fisher

Der Autor (unter anderem "Das Paket"), der am 13. Oktober 50 Jahre alt wird, wuchs in Berlin auf, "nur einen Steinwurf entfernt vom Sendestudio in der Masurenallee". In eine so erfolgreiche Sendung einzusteigen, betrachte er als eine schöne Herausforderung. "Ich werde mir die allergrößte Mühe geben, die Zuschauerinnen und Zuschauer und Gäste neben Kim Fisher gut und spannend zu unterhalten. Das ist mir ja auch als Autor das wichtigste Anliegen."