"Totti – Il Capitano": Kritik zur Sky-Serie über den ewigen Roma-Kapitän

Ein Fußballerleben bei ein- und demselben Verein: Eine Sky-Serie widmet sich in fiktionaler Form der einzigartigen Karriere von Francesco Totti. Wer lieber eine Doku über die Vereinslegende der Roma sehen möchte, wird ebenfalls bei Sky fündig.

Geschichten großer Menschen, die tragisch scheitern, bringen mehr Dramaturgie-Potenzial mit sich als reine Erfolgs-Storys. Bei der Amazon-Serie "Maradona – Leben wie ein Traum" über Diego Armando Marandona (ab 29.10.) wird man nicht viel dazu erfinden müssen, um eine große Lebens-Oper zu inszenieren. Aber eine sechsteilige Biopic-Serie über Francesco Totti? Gut, der heute 45-Jährige spielte 27 Jahre bei AS Rom. Einer der ganz wenigen One-Club-Akteure unter den heutigen Superstars. Totti machte 786 Spiele für die Roma und schoss 307 Tore. Er wurde 2001 italienischer Meister mit AS Rom, eine große Sensation für den nicht ganz oben angesiedelten Verein. Dazu war er zweifacher Pokalsieger, Liga-Torschützenkönig 2007, Spieler des Jahres und natürlich Weltmeister 2006. Privat führt der blonde Stoiker aus einfachen Verhältnissen eine Musterehe mit TV-Moderatorin Ilary Blasi. Das Paar hat drei Kinder.

Doch wie wird aus einer solchen Bilderbuchkarriere eine gute Fiction-Serie? Indem man sich auf den Abschied konzentriert, sagte sich Francesco Totti bereits beim Verfassen seiner Autobiografie "Un capitano", die er mit Paolo Condò schrieb. Auch die Serie "Totti – Il Capitano" (sechs Folgen à 60 Minuten auf Sky Atlantic, in Doppelfolgen ab 30.9. oder auf Abruf bei Sky Ticket) beruht auf dem Buch. Totti liebt sein Leben als Fußballspieler so sehr, dass er sich schwer damit tut, damit aufzuhören. Erst als er fast 41 ist, gibt er seinen Rücktritt bekannt. Davor haderte er mit dem Älterwerden und der Tatsache, dass ihn sein ehemaliger Lieblingstrainer Luciano Spalletti, als dieser nach sieben Jahren zu AS Rom zurückkehrt, auf der Zielgerade der Karriere systematisch zu demontieren scheint.