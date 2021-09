Britney Spears' Vater ist nicht mehr ihr Vormund

Britney Spears selbst war bei der Anhörung nicht anwesend. Ihre Eltern Jamie und Lynne Spears waren per Audio zugeschaltet. Kurz nach dem Urteil wandte sich die 39-Jährige dennoch an die Öffentlichkeit: Auf Instagram postete sie ein Video , welches sie im Cockpit einer Propellermaschine zeigt: "Ich schwebe gerade auf Wolke 9", schrieb sie dazu. "Das erste Mal ein Flugzeug fliegen und das erste Mal in einer Propellermaschine !!! Oje, ich hatte Angst" Dazu stellte sie zudem ein Video, welches den Flug über eine tropische Insel zeigt, sowie ein Foto von Palmen. Zuletzt versprach sie: "Neue Bilder kommen bald".

Ihr Verlobter Sam Asghari feierte das Urteil derweil ganz offen in seiner Instagram-Story: "Free Britney! Glückwunsch", schrieb er in Anlehnung an die gleichnamige Protestaktion, in der Fans für die Beendigung der Vormundschaft geworben hatten. Außerdem postete er die Schwarz-weiß-Aufnahme einer Löwin, zu der er schrieb: "Sie hat es geschafft! Ihre Fangemeinde wird nicht umsonst Armee genannt."