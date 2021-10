Amazon-Serie über Diego Armando Maradona: Darsteller und Folgen

Diego Armando Maradona wird rund ein Jahr nach seinem Tod zum Helden einer zehnteiligen Amazon-Originalserie. Drei Darsteller verkörpern das Ballgenie: der argentinische Schauspieler Nazareno Casero (Bild), Juan Palomino (als älterer Maradona) und Nicolas Goldschmidt (als jugendlicher Maradona). Fotoquelle: © Amazon.com, Inc. or its affiliates

Diego Armando Maradona als kindlicher Ballzauberer aus Villa Fiorito, dem Armenviertel von Buenos Aires.

Die Tragik populärer Genies: Diego Maradona (Nazareno Casero) wird ein Leben lang von ekstatischen Menschenmassen und Reportern verfolgt.

Diego Maradona (Nazareno Casero) muss sich wieder einmal auf einer Pressekonferenz äußern.