"Wetten, dass..?"-Comeback: Das sind die Gäste von Thomas Gottschalk

Es scheint ein regelrechtes Comeback-Fest zu werden: Wenn Thomas Gottschalk am 6. November (20.15 Uhr im Ersten) einmalig zu "Wetten, dass..?" zurückkehrt, dann dürfen Zuschauer und Moderator gleichermaßen in Erinnerungen an das legendäre Fernsehformat schwelgen. Und auch die Gäste versprechen ein nostalgisches TV-Erlebnis: Die schwedischen Pop-Ikonen von ABBA beehren die Sendung und verraten, wie sich das Comeback nach 40 Jahren anfühlt. Björn Ulvaeus und Benny Andersson berichten von der Arbeit am Reunion-Album, das einen Tag vor der Live-Show veröffentlicht wird. Das ZDF bestätigte damit nun Gerüchte, dass die legendäre Band bei Gottschalk auf der Couch sitzen könnte.