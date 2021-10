Jack Reacher: Kritik zum Film bei ProSieben mit Tom Cruise

Action ist sein Ding – Hollywood-Star Tom Cruise verkörpert in gleich mehreren erfolgreichen Film-Reihen den draufgängerischen Helden. Während die Fortsetzung des 80er-Jahre Hits "Top Gun" mehrmals verschoben wurde und nun erst im Mai 2022 in den Kinos starten wird, rückt auch "Mission: Impossible 7" nach hinten – auf Ende September desselben Jahres. Auch der Actionfilm "Jack Reacher" (2012) erhielt längst eine Fortsetzung. Nun hat Cruise in der Rolle des gleichnamigen Serienhelden aus den Büchern von Lee Child zum wiederholten Mal einen Primetime-Auftritt bei ProSieben. Der erste Reacher-Film liefert spannende Unterhaltung der Spitzenklasse.