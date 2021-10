Servus, Schwiegermutter! – Kritik zum Film in der ARD

So lässt sich der Toni denn auch vom Bürgermeister Seidel (gekonnt hemdsärmelig: Michael A. Grimm) beim Bau eines neuen Schützenhauses allzu gerne instrumentalisieren – ihn lockt das neue Amt. Aber dann proben die Frauen den Aufstand. Tonis Frau Anne und seine Tochter Franzi tun sich mit der vor ihrem Mann geflohenen türkischen "Schwiegermutter" aus Berlin zusammen. Ein familiengerechtes Kinderhaus soll anstelle des geplanten Schützentempels errichtet werden, so der Plan.

Das wird in schönster deutsch-türkischer Symmetrie wie auf dem sozialen Reißbrett hererzählt (Drehbuch: Enno Reese, Mike Viebrock). Etwaige Untiefen, die so ein interkulturelles Dorfderby bereithalten könnte, werden brav umgangen. Am Ende sind sie alle versöhnt, die Frauen und die Männer, die "Türken" und die Deutschen. "O'zapft is" heißt's beim anstehenden Dorffest – nur die Bayernhymne tät' noch fehlen.