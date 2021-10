Princess Charming: 1. Staffel ab heute bei VOX zu sehen

Es war ein wahrhaftiger Volltreffer, den TVNOW Ende 2019 landete: "Prince Charming" war nicht nur das erste homosexuelle Datingformat Deutschlands. Die erste Staffel gewann sogar einen Grimme-Preis 2020 in der Kategorie Unterhaltung. Es war somit eine logische Konsequenz, dass die RTL-Gruppe bereits kurze Zeit später einen lesbischen Ableger produzierte: In "Princess Charming" sucht eine Frau die gleichgeschlechtliche Liebe ihres Lebens. Die erste Staffel des Formats ist nun, fünf Monate nach der Premiere auf TVNOW, bei VOX im Free-TV zu sehen.

Unter der heißen Sonne Kretas buhlen 20 junge Single-Ladys um das Herz von Princess Irina Schlauch. In zehn Folgen erwarten das Publikum die großen Emotionen zwischen Liebe, Neid und Eifersucht, offene Gespräche über die weibliche Sexualität sowie handfeste Eklats zwischen einzelnen Bewerberinnen. Doch bevor es so weit ist, dürfen sich die Kandidatinnen und die 30-jährige Princess in einer aufregenden Ladies Night in einer luxuriösen Villa gegenseitig beschnuppern, ehe in Episode zwei (um 21.40 Uhr) das erste Gruppendate ansteht. Weitere Episoden folgen immer freitags um 22.15 Uhr bei VOX.