Sommerhaus der Stars 2021: Sieger stehen fest – wer das Finale gewonnen hat

Steff hat sich im "Sommerhaus" vom Saulus zum Paulus gewandelt. Während er sich in der ersten Folge noch vor dem Putzen gedrückt hatte, mutiert er nun zum Hausmann. Bei seiner Peggy entschuldigt er sich reumütig für sein wenig schmeichelhaftes Lob nach dem vergangenen Spiel – im Überschwang des Jubels hatte er sie als "hässliches Tier" bezeichnet, was natürlich total positiv gemeint war.

Dass Steff, der bei "Kampf der Realitystars" noch mit üblen Macho-Sprüchen aufgefallen war, eigentlich wohl ein guter Kerl ist, zeigt sich auch beim vorletzten Spiel. Die Paare müssen Klötze stapeln und den Stapel in wagerechter Position gemeinsam zusammenhalten. Peggy und Steff verlieren und haben damit keine Chance mehr auf den Sieg. Doch sie geben sich als faire Verlierer. "Das ist ein verdientes Finale", sagt Steff zu den Finalisten Lars und Dominik sowie Sissi und Ben. Peggy und Steff sind einfach nur froh, jetzt nach Hause zu ihrer Tochter zu kommen. Und für Sissi und Ben sind sie gar zum Beziehungsvorbild geworden. Pech im Spiel, Glück in der Liebe ...

Es geht zum letzten und alles entscheidenden Spiel. Erst ist Talent an der Säge, dann Geschicklichkeit gefragt. Lars und Dominik stellen sich dabei etwas besser an als Sissi und Ben. Damit sind sie die "Sommerhaus"-Sieger 2021. Ihr Preis: 50.000 Siegprämie. "Das ist so krass einfach", stammelt Lars überwältigt.