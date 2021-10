Gewinnen: Komplette Sammlung aller Fernseh-Werke von Loriot

Endlich liegt die komplette Sammlung aller Fernseh-Werke von Loriot wieder vor. Über 50 Sketche und Cartoons wurden in den Fernseh-Archiven neu entdeckt und nun als DVD-Box "Loriot – Die vollständige Fernseh-Edition" herausgebracht.

In ungekürzten Originalsendungen gibt es ein Wiedersehen mit Familie Hoppenstedt, den Herren im Bad, dem Lottogewinner Erwin Lindemann und allen anderen Figuren aus Loriots Fernseh-Welt. Wir erleben Loriot live auf der Bühne, in der Manege und bei den Berliner Philharmonikern. Natürlich dürfen auch die legendären Geburtstagsshows in dieser exklusiven DVD-Sammlung nicht fehlen. Nicht zuletzt zeigen zahlreiche Extras Loriot ganz privat und bei der Arbeit hinter den Kulissen.