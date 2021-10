ZDF-"Politbarometer": Viele Deutsche haben Angst vor Corona

In den letzten Wochen sind die Infektionszahlen bundesweit deutlich gestiegen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, so befürchten etwas weniger als die Hälfte aller Befragten (43 Prozent), dass die Krankenhäuser wieder ähnlichen Belastungen ausgesetzt sind wie in beiden vorherigen Corona-Wellen. Die andere Hälfte (50 Prozent) teilen diese Sorge nicht. Die derzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen bewertet die Mehrheit der Befragten (59 Prozent) als gerade richtig. Im Vergleich zur letzten Umfrage im Oktober ist dieser Wert um fünf Prozentpunkte gesunken. Knapp ein Fünftel der Befragten (20 Prozent) wünscht sich härtere Maßnahmen, was einer Zunahme von sieben Prozentpunkten entspricht. 18 Prozent (minus 3) erachten die derzeit geltenden Maßnahmen als übertrieben.