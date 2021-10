Spielt Ana de Armas die Hauptrolle in "John Wick"-Ableger?

Man sah sie bereits in "Blade Runner 2049" und in "Knives Out". Einem ganz großen Publikum wurde Ana de Armas aber erst jetzt bekannt, mit ihrem furiosen Auftritt in "Keine Zeit zu sterben", dem neuen James-Bond-Film. Als CIA-Agentin Paloma infiltrierte sie zusammen mit Bond eine Party der Terrororganisation Spectre auf Kuba. Ein sehr kurzes Gastspiel zwar, aber eines, das offenbar Eindruck hinterlassen hat in Hollywood. Denn Ana de Armas soll nun ihren eigenen Action-Film bekommen: Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, ist die 33-jährige Kubanerin für die Hauptrolle des "John Wick"-Ablegers "Ballerina" im Gespräch.