Weltkultur. Weltkunst. Der Louvre: ARTE-Doku über das weltberühmte Museum

Neun Minuten und 43 Sekunden: In Rekordzeit lässt Jean-Luc Godard die jungen Protagonisten seines zauberhaften Nouvelle-Vague-Films "Die Außenseiterbande" durch den Pariser Louvre hetzen. Wer all die Kunstschätze, die sich in dem legendären Museum stapeln, in Ruhe betrachten will, sollte sich sicher mehr Zeit nehmen. Deutlich mehr: Wer jedes der 35.000 ausgestellten Kunstwerke nur eine halbe Minute begutachten möchte, braucht rund 200 Tage für den Museumsbesuch.