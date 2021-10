Der Quiz-Champion: Das sind die Promi-Experten heute

Bereits seit 2012 – damals noch unter dem Namen "Der Super-Champion" – rätseln Kandidatinnen und Kandidaten gegen Promi-Expertinnen und Experten um die Wette. Grundsätzlich kann eine Mischung aus Wissen in der Breite sowie in der Spitze nie schaden, im Fall von "Der Quiz-Champion" ist diese anspruchsvolle Mixtur jedoch unabdingbar: Die von Johannes B. Kerner moderierte Quizshow schmückt sich schließlich mit dem Beinamen "Das härteste Quiz Deutschlands". Durchaus ambitioniert, allerdings ist auch an diesem Samstagabend mit Blick auf die fünf klugen Promi-Köpfe – allesamt Größen auf ihrem Gebiet – klar erkennbar, dass der Anspruch des Quiz nicht von ungefähr kommt.

Denn auch dieses Mal wird es alles andere als einfach werden, das Preisgeld von 100.000 Euro einzusacken: Sich im "Zeitgeschehen" besser auszukennen als Journalist und Moderator Frank Plasberg ist eine Herausforderung. Katrin Müller-Hohenstein in der Kategorie "Sport" zu schlagen, bedeutet, sich mit einer Frau zu messen, die seit 2006 "das aktuelle sportstudio" moderiert. Und was "Ernährung" angeht, muss man schon einiges auf dem Kasten haben, um Koch Johann Lafer zu übertrumpfen.

Damit nicht genug, wartet in der Kategorie "Film und Fernsehen" Comedian und Schauspieler Bastian Pastewka, der seine Expertise in diesen Bereichen unter anderem in Joko Winterscheidts ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show?" unter Beweis stellte. Das Besserwisser-Quintett wird von Theater- und "Tatort"-Schauspielerin Christine Urspruch komplettiert. In der Rolle der Rechtsmedizinerin Silke Haller wirkt sie beim Münsteraner Krimi-Ableger um Thiel und Boerne mit, bei "Der Quiz-Champion" will sie dem Kandidaten beziehungsweise der Kandidatin bei Fragen zu "Literatur und Sprache" das Leben schwermachen.