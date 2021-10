Jack Reacher: Kein Weg zurück – Kritik zum Film auf ProSieben

Auf der Suche nach der Wahrheit stößt Jack Reacher (Tom Cruise) gleich auf mehrere Feinde ... Fotoquelle: 2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Chiabella James

Als sich der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise) in Virginia mit seiner Nachfolgerin Major Susan Turner (Cobie Smulders) treffen will, wird sie plötzlich verhaftet, und auch gegen ihn werden schlimme Vorwürfe erhoben. Kann er die Unschuld von Turner und seine eigene beweisen? Fotoquelle: 2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Chiabella James