Der Stoff, aus dem Träume sind: Kritik zum Pilcher-Film im ZDF

Eine Modedesignerin kehrt in ihre Heimat zurück und bekommt von einem früheren Angebeteten schlechte Stoffe angeboten. In der neuen Pilcher-Verfilmung geht es um Liebe und Nachhaltigkeit.

Ein in Not geratenes Familienerbe, diesmal eine Apfelplantage zur Ciderproduktion, eine alte Liebe und die Entdeckung verborgener Familienverhältnisse sind diesmal der Stoff, aus dem die Pilcher-Träume sind. Es geht um Stoff im wahren Sinn des Wortes. Die nach Cornwall zurückgekehrte Modedesignerin Lilly Heartfield (Sarah Hannemann) braucht ihn, um einen neuen Kunden in London zu beliefern. Doch ausgerechnet Oliver, ein Angebeteter aus alter Zeit, verkauft ihr unbrauchbare Ware aus Asien.