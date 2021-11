Sambia – Das Reich der Löwen: ARD-Doku begleitet zwei verstoßene Junge

Majestätisch, anmutig, bisweilen bedrohlich: Nicht umsonst gilt der Löwe als König der Tiere. Als Symbol der Stärke grüßt er auch in Europa von Flaggen, Wappen und Emblemen. In ihrer Heimat Afrika sind Löwen jedoch alles andere als Alleinherrscher der Savanne, im Gegensatz zu anderen Großkatzen leben sie nämlich ständig im Rudel und sind sehr soziale Tiere. Das Rudel ist überlebensnotwendig, es bietet Schutz und garantiert ein behütetes Aufwachsen des Nachwuchses. Ohnehin sterben in Afrika acht von zehn Löwenjungen noch vor dem dritten Lebensjahr. Wie schwer es die Kätzchen jedoch haben, wenn sie aus ihrem Rudel verstoßen werden, zeigt die "Erlebnis Erde"-Dokumentation "Sambia – Das Reich der Löwen" von Beth Brooks, die die ARD an Allerheiligen zur besten Sendezeit ausstrahlt.