"Terra X": Harald Lesch erklärt, welches Wissen wirklich wichtig ist

Wie soll man sich bei der ganzen Informationsflut zurechtfinden – und was ist wirklich wichtig? Harald Lesch leitet bei "Terra X" durch das "Labyrinth des Wissens".

Faszination Universum: Im Labyrinth des Wissens Dokumentation • 31.10.2021 • 19:30 Uhr

Fast das gesamte Wissen der Menschheit ist heute mit wenigen Klicks abrufbar. Zumindest theoretisch. In Wirklichkeit herrscht im Netz jede Menge Chaos; die Flut an Informationen ist nicht mehr überschaubar. Was droht, ist ein Gefühl der Überforderung – mehr noch: Nicht wenige Menschen haben Angst davor, den neuen Medien und damit der Zukunft nicht gewachsen zu sein. Aber was tun? Wie so oft klärt Harald Lesch auf: Im ersten Teil einer Doppelfolge "Terra X: Faszination Universum" zeigt der beliebte TV-Professor, wie man sich "Im Labyrinth des Wissens" zurechtfindet.

Dabei hilft ein Blick in die Geschichte: Schon immer verunsicherten neue Entdeckungen und revolutionäre Ansätze die Mehrheit der Menschen. Am Beispiel der historischen Persönlichkeiten Nikolaus Kopernikus, Charles Darwin und Sigmund Freud zeigt Lesch, wie Kreativität, Neugier und Mut halfen, im Angesicht großer Umbrüche zu orientieren. Gerade in unserer Zeit, die ständigem Wandel unterworfen ist, können wir daraus wichtige Schlüsse ziehen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Es geht um die Frage, welches Wissen wirklich wichtig ist – und wie wir diese Unterscheidung zu treffen lernen. Entscheidend ist dafür Bildung, allerdings nicht als pure Sammlung von Information. Wie gelingt es uns, Fakes von Fakten zu unterscheiden? Wie können wir uns in großen Debatten (etwa um die Gentechnik) ein fundiertes Urteil bilden? Lesch sucht in der Vergangenheit nach Ansätzen für die Gegenwart. Den zweiten Teil "Faszination Universum: Im Bann der Technik" zeigt das ZDF am Sonntag, 7.11., um 19.30 Uhr.

Faszination Universum: Im Labyrinth des Wissens – So. 31.10. – ZDF: 19.30 Uhr