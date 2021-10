Peter Kraus war das Stinktier: Diesem "Masked SInger"-Kostüm drückt er jetzt die Daumen

Es war die wohl größte Überraschung in fünf Staffeln "The Masked Singer": Das Stinktier entpuppte sich als Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus. Den 82-Jährigen hatte wirklich niemand auf dem Schirm gehabt.

Peter Kraus, der schon in den Fünzigern zum Teenie-Idol aufgestiegen war, hatte in den ersten Shows seine Stimme verstellt und erfolgreich sowohl das Rateteam als auch die Zuschauer auf die falsche Fährte gelockt. Erst in der 3. Show, die seine letzte sein sollte, blitzte seine Originalstimme durch. Dennoch kam absolut niemand auf den Österreicher. "Schade, ich hätte gerne noch weitergemacht", sagte Kraus nach der Show.

Seine 82 Jahre waren Peter Kraus auf der Bühne nicht anzumerken. Wie ein junger Hüpfer tänzelte das Stinktier über die Bühne. Das Rateteam tippte auf Joko Winterscheidt, Michael Mittermeier (Rea Garvey), Michael Holm (Ruth Moschner) und David Kross (Steven Gätjen). Im Community-Tipp in der ProSieben-App lag Steffen Henssler vor Ricardo Simonetti und Harald Glööckler. "Das ist eigentlich ein Kompliment, wenn man auf der Bühne steht und man hört, dass da ein junger Typ drin steckt", so Kraus nach der Show.

Die Heldin ist eines von sieben Kostümen, die weiter bei "The Masked Singer" im Rennen sind. Neben der Heldin kamen am Samstag die Raupe, der Mops, der Phönix, das Axolotl und Mülli Müller weiter. Der Teddy, der am Samstag wegen einer Corona-Infektion aussetzen musste, hofft auf ein Comeback in der nächsten Show,