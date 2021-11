Die Toten vom Bodensee – Der Seelenkreis: Kritik zum ZDF-Krimi

Ein Baby wird im See ausgesetzt, auf dem Wickeltuch werden obskure Zeichen gefunden. Was hat es mit dem neuen Fall aus der "Bodensee"-Reihe auf sich?

Viel Grusel ist gleich zu Beginn angesagt, wenn ein Maskierter im dunklen Verlies ein Neugeborenes der Mutter entreißt und entführt. Was bezweckte der Schuft damit? Gut, dass die stets in sich gekehrte Hannah Zeiler (Nora Waldstetten) über einen siebten Sinn verfügt. So gelingt es ihr, zusammen mit Oberländer (Matthias Koeberlin) das Baby in einem Körbchen unweit des Seeufers aufzugabeln. Auf Wickeltücher sind seltsame Zeichen gemalt: ein Pentagon, ein Doppelring und ein dunkler Kreis. Die Zeichen deuten auf ein geplantes Ritual. Dafür wurde offensichtlich auch die Entbindung benötigt.