"Bauer sucht Frau" läuft jetzt montags und dienstags

Es ist eine der beliebtesten Kuppelshows Deutschlands: Durchschnittlich 5,33 Millionen Menschen im Alter ab drei Jahren (16,3 Prozent Marktanteil) sahen im vergangenen Jahr "Bauer sucht Frau" auf RTL. Nun geht das kultige Datingformat in die 17. Staffel. Unter der Moderation von Inka Bause suchen auch in diesem Jahr elf einsame Landwirte sowie eine Single-Pferdewirtin in der Sendung nach der großen Liebe. Die insgesamt zehn Folgen werden dabei erstmals an zwei Tagen pro Woche (immer montags und dienstags, um 20.15 Uhr) ausgestrahlt. Zudem ist ein neues begleitendes Format geplant.