Verona Pooth bei "Grill den Henssler": Wegen San Diego ist sie "ganz verzweifelt"

Eine rührende Liebeserklärung machte Verona Pooth ihren "drei Jungs" in der Kochshow "Grill den Henssler" (VOX). Die zweifache Mutter ist derzeit nah am Wasser gebaut. Grund ist ihr 18-jähriger Sohn San Diego, der in Florida ein ehrgeiziges Ziel verfolgt.

"Diesmal will ich mit der Optik punkten", beschreibt Verona Pooth im Staffelauftakt der VOX-Kochshow "Grill den Henssler" ihre Strategie. Gemeint ist jedoch kein besonders auffälliges Outfit der 53-Jährigen, sondern die Deko der Nachspeise. Ihre Kürbiscreme mit Power-Horror-Riegel will sie in gruseliger Finger-Optik kredenzen – passend zum Halloween-Motto, unter dem die Sendung steht.

"Ein Dessert, von dem meine drei Männer sagen, das ist richtig, richtig lecker", beteuert Pooth im Gespräch mit Moderatorin Laura Wontorra. Da liegt das Gesprächsthema "Familie" nah. Pooths Sohn San Diego ist unlängst von zu Hause ausgezogen. Der 18-Jährige "steckt in Florida und lässt es sich da gut gehen", wie seine Mutter in der Duell-Show mit TV-Koch Steffen Henssler verriet.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Der Hintergrund: San Diego will Golf-Profi werden. Derzeit arbeite er daran, sein Handicap von 3 auf 0 zu verbessern. "Ich freue mich, dass er solche Ziele hat. Es bedeutet, dass er was Sinnvolles macht", lobt Verona den sportlichen Ehrgeiz. Trotzdem kämpft sie am Herd der VOX-Show kurz mit den Tränen: "Mama Verona ist ganz verzweifelt", räumt sie ein. "Ist schon komisch, wenn dein Kind aus dem Haus geht, das sind echte Emotionen."

Echte Emotionen hat sie auch gegenüber Ehemann Franjo. "Wenn du 20 Jahre glücklich verheiratet bist und hast zwei wunderbare Kinder und wachst morgens auf und denkst, den Mann würde ich wieder heiraten – ohne wenn und aber ...", beschreibt sie ihre Gefühlslage. Verona Pooth: "Ich liebe meine drei Jungs mehr als mein eigenes Leben. Sie sind alles, was ich hab."

Ob es in der "Grill den Henssler"-Küche ähnlich glatt läuft wie im Familienleben, lässt sich am Sonntag 31. Oktober, 20.15 Uhr, bei VOX überprüfen. Weitere Promi-Herausforderer von Profi-Koch Steffen Henssler sind Ross Antony und Marijke Amado.