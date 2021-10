Liebesfalle Internet: ZDF-Reportage über Romance Scamming

"Romance Scammer" spielen unter falscher Identität große Gefühle vor, um Frauen um Geld zu prellen. Helga Grotheer lockt die Täter in die Falle. Eine ZDF-Reportage klärt auf.

Vier Frauen sitzen in einer Hotellobby, drei von ihnen sind verhüllt, tragen Sonnenbrille und Maske. Vor ihnen liegt der ausgedruckte Plan eines Bahnhofvorplatzes. Ihre Mission: einen Straftäter überführen. Was nach US-amerikanischer Krimiserie klingt, ist Wirklichkeit in der ZDF-Reportage "Liebesfalle Internet". Für ihren Film (die Erstausstrahlung erfolgte im Mai 2021 auf ZDFinfo) begleiteten Jochen Schulze und Oliver Koytek die "Romance Scambaiters" (etwa: Liebesbetrugs-Köder), eine Gruppe von Frauen, die es sich zum Ziel gemacht hat, sogenannte Liebesbetrüger zu stellen.