"Das Lied des toten Mädchens": kein klassischer Krimi

Es sind gleich mehrere Faktoren, die den Film so besonders machen. Es steht kein Polizist oder Beamter im Mittelpunkt, niemand, der den Polizeiapparat hinter sich hat und bei seiner Tätersuche auf dessen Ressourcen zurückgreifen kann. Jan Römer ist Journalist, er kommt nur durch Fragen weiter und muss kreativ vorgehen. Dabei stehen ihm seine Kollegin Stefanie "Mütze" Schneider und sein Freund Arslan zur Seite. Außerdem hat die Natur einen großen Anteil an der Geschichte. Die Landschaftsaufnahmen schaffen eine düstere, mystische Atmosphäre wie in einem Nordic-Noir-Film. Aus all diesen Bestandteilen entsteht etwas ganz Eigenes.