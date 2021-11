"Her Story": Dunja Hayali im Porträt bei Sky

Als Journalistin gilt Dunja Hayali vor allem als taff und mutig. In der neuen Folge der Sky Original-Reihe "Her Story" zeigt sie sich auch von ihrer anderen, der menschlichen und verletzlichen Seite.

Wenn Dunja Hayali im Fernsehen auftritt, zeigt sie sich vor allem als engagierte und mutige Journalistin: Sie sagt deutlich ihre Meinung, bietet Kritikerinnen und Hatern couragiert die Stirn und diskutiert offen mit all jenen, die andere Ansichten teilen. In der neuen Folge des Porträtformats "Her Story" zeigt sie nun eine andere, verletzliche Seite von sich: Offen wie nie spricht sie darin über die Erkrankung ihrer Eltern und über den besonderen Halt durch ihre Hündin Wilma, aber auch durch ihre große Schwester. Der inspirierende und mithin auch berührende Film ist ab Donnerstag, 11. November, exklusiv auf Sky Documentaries und Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.

In der 60-minütigen Sendung gewährt die 47-jährige Moderatorin einen sehr persönlichen und dennoch sehr professionellen Einblick in ihr alltägliches Leben. Denn während man in der ersten Staffel der Reihe Frauen wie Barbara Schöneberger auch mal in den heimischen Hühnerstall begleitete, konzentriert sich der jüngste Film vor allem auf die Medienkarriere von Dunja Hayali: "Wir suchten damals jemanden als Nachrichtenredakteurin im Studio", erinnert sich Claus Kleber, der noch bis Ende des Jahres das "heute journal" im ZDF moderiert. Irgendwann habe sich Hayali beworben: "Sie kam als ein völlig anderer Typ Frau, Journalist, Zugang, Persönlichkeit – so eine wie sie hatten wir noch nicht."