Chris Pratt ist die neue Stimme von Garfield

Chris Pratt tritt in einem neuen Garfield-Film in die Fußstapfen von Bill Murray: Der Schauspieler wird die neue Synchronstimme des faulen Katers.

Er ist fett, faul, sarkastisch, liebt Lasagne und hasst Montage: Garfield, der vielleicht berühmteste Kater der Welt, bekommt einen neuen Film. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, soll Schauspieler Chris Pratt ("Jurassic World", "The Tomorrow War") dem Vierbeiner in dem noch unbetitelten Animationsfilm die Stimme leihen. Die Regie wird Mark Dindal ("Ein Königreich für ein Lama") führen, das Drehbuch stammt von David Reynolds ("Findet Nemo"). Wann der Film in die Kinos kommen soll, ist noch nicht bekannt, auch die Handlung ist noch offen.