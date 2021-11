Bachelor in Paradise 2021: Was ist in Folge 2 passiert?

Flirtwillige Singles, die bei "Bachelor" und "Bachelorette" leer ausgingen und nun zusammen in eine Villa gesteckt werden – was soll da schon schiefgehen? Eine ganze Menge, muss Wiederholungstäter Serkan feststellen.

Serkan, der offenbar eine Karriere daraus macht, bei "Bachelor in Paradise teilzunehmen, zieht zum Start der 2. Folge in die Luxus-Villa. Zur Erinnerung: Der "Bachelorette"-Kandidat von 2019 hatte in der 2. "BiP"-Staffel stürmisch mit Carina Spack angebandelt, die Beziehung zerbrach ein paar Monate später. "Die schnellste Zunge im Paradise" wird ihrem selbst gegeben Kampfnamen sofort gerecht, als Serkan direkt in seiner ersten Nacht mit Samira knutscht. "Eigentlich wollte ich das nicht wieder machen, aber es war gut."

In der zweiten Nacht geht es für die beiden direkt ab in die "Love Suite" um dort das zu tun, was man in der "Love Suite" eben so tut. "Die Frau ist fuego", findet Serkan. Allerdings: "Nach dem Aufwachen habe ich sofort an Chanelle gedacht." Die fand er am Tag seines Einzugs nämlich auch ganz gut. "Manchmal denke ich nicht nach, das war dumm", sagt Serkan im Vier-Augen-Gespräch mit Chanelle über sein schnelles Liebes-Abenteuer mit Samira. Da Serkans Gehirn zwischenzeitlich nicht zur Verfügung stand, hat offenbar ein anderes Körperteil die Kontrolle übernommen.

Tanzen wie im Strip-Club Gustav darf sich ein Date aussuchen. Er wählt Karina, obwohl er in der Sendung zuvor Denise II. seine Rose gegeben hatte. Denise II., mittlerweile als Denise-Jessica unterwegs, ist bedient. Brian, der seinerseits Karina mit einer Rose beschenkt hatte, bittet zum Trost Denise I. zum sexy Tänzchen inklusive Hiebe auf die Arschbacken. Das wiederum findet Lorik überhaupt nicht gut. "Ich hätte das nicht gemacht an ihrer Stelle", sagt er. "Das ist Tanzen wie in einem Strip-Club." Später sagt er Serkan: "Sie hat sich aufgeführt wie eine Nutte am Strich." Angeblich nur ein Scherz... Denise I. hat von Serkans und Loriks Männergesprächen nichts mitbekommen. Sie sucht die Aussprache mit Lorik, die beiden vertragen sich wieder und knutschen. Ganz bestimmt eine Beziehung mit Zukunft!

Als zweiter Mann der Folge zieht Maurice ein, 2020 "Bachelorette"-Kandidat. "Scheiße", denkt sich Denise I., denn zwischen den beiden lief mal was. Im kleinen "Bachelor"-Universum kennt halt jeder jeden. Neuankömmling Maurice bittet Jacqueline zum Date. Eigentlich verstehen die beiden sich ganz gut, doch die schönste Nebensache der Welt steht zwischen ihnen: Jacquelines Beziehung mit dem Vater ihrer Tochter scheiterte daran, dass sich bei ihm fast alles um König Fußball drehte. Oh Schreck, auch Maurice liebt Fußball. Dennoch möchte Jacqueline ihn näher kennenlernen. Martin, von dem sie in der ersten Folge eine Rose bekam, ist abgemeldet. Wenigstens sagt sie ihm sofort ehrlich, was Sache ist. Martin soll sich auch noch mit anderen unterhalten.

Diesen Ratschlag setzt Martin direkt in die Tat um und geht bei Karina auf Stimmenfang. Auf deren Rose haben aber auch Gustav und Brian ein Auge geworfen. Karina ist von keinem der drei richtig begeistert. "Irgendwie erzählen die alle dasselbe", findet Karina, die vor einer schweren Entscheidung steht: "Heute müsste ich nicht unbedingt die Rosen verteilen ..." Auch Denise II. fragt sich: "Welchem Affen werde ich die Rose geben?"

Bei der Rosenvergabe kommt es zum Eklat: Chanelle hat Lust, sich die Finger zu verbrennen und gibt tatsächlich Serkan ihre Rose. Samira ist außer sich. "Samira hat mich mit ihren Blicken getötet, ich bin 14 Mal gestorben", sagt Serkan. "Da habe sogar ich Angst bekommen", beichtet Lorik. Und Samira? Die würde am liebsten nach Hause gehen, muss aber noch eine Rose verteilen. Sie gibt Ioannis ihre Rose und begründet das mit dessen Loyalität.

So werden in der 2. Folge die Rosen verteilt: Denise I. -> Lorik

Chanelle -> Serkan

Samira -> Ioannis

Jacqueline -> Maurice

Denise II. -> Brian

Karina -> Gustav <<< "Bachelor in Paradise": alle Infos zur 3. Staffel >>>

Damit gehen Moritz und Martin leer aus. Für sie ist "Bachelor in Paradise" beendet. Bei RTL war die Folge am Sonntag, 31. Oktober, um 23.30 Uhr zu sehen. Bei TVNOW steht sie auf Abruf zur Verfügung.