Jessica Simpson war Alkoholikerin: Auf Foto ist sie kaum wiederzuerkennen

Verführerisch blonde Mähne, braun gebrannte Beine in heißen Jeans-Hotpants und knallrote Cowboystiefel: So begeisterte Jessica Simpson unter anderem in dem Video zum Song "These Boots Are Made For Walkin'" von 2005. Das Remake des 1966er-Millionensellers geschrieben von Lee Hazelwood erschien auf dem Soundtrack der Serien-Neuverfilmung von "Ein Duke kommt selten allein". Simpson spielte darin auch die Hauptrolle der Daisy Duke. Sie war auf einem Höhepunkt ihrer Karriere. Umso erschreckender im Kontrast ist eine Aufnahme der heute 41-Jährigen, die sie nunmehr in den sozialen Medien veröffentlichte. Sie zeigt den Körper der Schauspielerin und Sängerin aufgedunsen. Simpson steckt in einem rosafarbenen, ziemlich verwaschenen Jogginganzug. So stellt man sich eine Gescheiterte wohnhaft in einem dieser amerikanischen Trailerparks vor.