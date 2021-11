Der Wettlauf um den Impfstoff im ZDF: Wie das Start-up BioNTech die Welt veränderte

Der mRNA-Impfstoff hat in der weltweiten Corona-Lage zumindest vorübergehend für etwas Entspannung gesorgt. In der "ZDFzeit"-Doku wird die Geschichte von Uğur Şahin und Özlem Türeci von BioNTech und Ingmar Hoer von CureVac erzählt.

Der erste Covid-19-Fall in Deutschland wurde am 27. Januar 2020 bekannt: Ein 33-jähriger Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto infiziert sich bei einer aus China angereisten Kollegin. Bereits drei Tage zuvor erkennen zwei Biotechnologie-Pioniere hierzulande die Gefahr des Coronavirus und setzen parallel alle Hebel in Bewegung, um den ersten zugelassenen Impfstoff auf mRNA-Basis zu entwickeln.