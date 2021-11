"Tiger King 2": Carole Baskin klagt gegen die Ausstrahlung

Mit der Netflix-Dokumentation "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere" wurden Carole Baskin und Joe Exotic weltweit bekannt, ihre Dauerfehde gilt als legendär: Baskin vs. Exotic – dieser Privatkrieg endete für den exzentrischen Privatzoobetreiber sogar im Knast. Exotic wurde 2019 verhaftet und in einem Gerichtsprozess zu 22 Jahren Haft wegen eines geplanten Auftragsmordes an eben Baskin und Verstößen gegen das Halten von exotischen Tieren verurteilt. Nun soll die zweite Staffel der vielbeachteten Dokuserie starten. Die Tierrechtsaktivistin Baskin will in den ab 17. November geplanten Folgen jedoch gar nicht mehr dabei sein. Sie geht nun offenbar juristisch gegen die Ausstrahlung vor.