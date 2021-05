Der Boandlkramer und die ewige Liebe: Kritik zum Film bei Amazon Prime

Michael Bully Herbig hat es schon 2008 insgeheim geahnt. Bevor die Verfilmung der alten bayerischen Geschichte vom Brandner Kasper in die Kinos kam und zum Zuschauererfolg mit über einer Million Besuchern avancierte, prognostizierte er halb ernst, halb im Scherz: "Der Film könnte der Auftakt zu einer Trilogie sein. Im zweiten Teil könnte sich der Boandlkramer beispielsweise verlieben." Zwölf Jahre später hat Herbig, der nach eigener Aussage die finale Eingebung zur Fortsetzung unter der Dusche hatte, die Idee gemeinsam mit der bayerischen Regielegende Joseph Vilsmaier in dessen letztem Film "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" umgesetzt. Corona-bedingt startet die Komödie am 14. Mai bei Amazon Prime Video statt im Kino.

Wie der Titel schon verrät, ist es um den Boandlkramer (Herbig) geschehen. Eigentlich soll der personifizierte Tod den kleinen Maxl (wunderbar: Max Stuber) nach einem Unfall abholen und in den Himmel bringen. Doch als er in die verzweifelten Augen von dessen Mutter Gefi (Hannah Herzsprung) blickt, überkommt den Tod ein Gefühl, das er bis dato nicht kannte. "Da stimmt doch was net. Des bumpert ja grad so, als ob ich ein Herz hätt'. Und im Bauch auch. Da flattert's richtig drin", stellt der verdatterte und offenbar liebestrunkene Boandlkramer fest – und verschont den Jungen.