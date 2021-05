Jan Hahn gestorben: Seine Kollegen trauern um einen Freund

Seine einstige Kollegin beim "Frühstücksfernsehen", Karen Heinrichs, sagte der "Bild": "Die Tränen, die wir gemeinsam gelacht haben, weine ich in diesen Tagen um ihn und mit seiner Familie. Er wird auch immer Teil unserer Frühstücksfernsehen-Familie bleiben und hat als einer unserer kreativsten Köpfe das Frühstücksfernsehen zu dem gemacht, was es ist."

Auch Matthias Killing, mit dem Hahn bei SAT.1 zusammenarbeitete, nahm mit einem emotionalen Statement bei Instagram Abschied. Zu einem Bild, das Killing und Hahn Arm in Arm zeigt, schrieb er: "Du warst viele Jahre ein guter Freund und Partner in Crime. Auch wenn wir uns in den letzten Jahren nicht mehr so oft gesehen haben – unsere Missionen werden mir für immer in Erinnerung bleiben."