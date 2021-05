5 gegen Jauch: drei neue Folgen bei RTL

Legendär ist der Ehrgeiz von Günther Jauch, um den man sich zuletzt allerdings Sorgen machen musste. Wegen einer Corona-Infektion musste der viel beschäftigte Entertainer, der zuvor angeblich noch keinen einzigen Arbeitstermin krankheitsbedingt absagen musste, pausieren. Er ging in Quarantäne und kurierte sich aus. Bleibt abzuwarten, ob ihn der Zwischenfall, der es groß in die Schlagzeilen geschafft und u.a. zu einer Acht-Frauen-Vertretung für Günther Jauch in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" geführt hatte, ihn ein wenig schwächt. Doch er ist ein kluger Kopf, der seine Kräfte gut einteilen kann.