Hirschhausens Quiz des Menschen: die Promi-Kandidaten heute

Es wird haarig: Eckart von Hirschhausen, der einstige Krankenhaus-Clown, promovierte Mediziner und vielseitige ARD-Unterhalter, nimmt sich in der neuen Ausgabe seiner Samstagabend-Show "Hirschhausens Quiz des Menschens" weit verbreiteter Alltagsleiden seiner Mitmenschen an. Es geht diesmal um Gluten-verursachte Darmentzündungen, Hitzewallungen, hormonelle Stimmungsschwankungen, Schwindelgefühle und die Sorge um das eigene Haupthaar. Lustig werden soll es trotz allem.

Vor allem Männer sorgen sich mit zunehmenden Alter um ihr oft immer rascher schwindendes Haar und die fortschreitende Glatzenbildung. Doch woran liegt es, dass Haarpracht so unterschiedlich verteilt ist? Und wo ist eigentlich das Problem dabei? Ebenfalls spannend in Zeiten, in denen Friseur-Betriebe Pandemie-bedingt immer wieder schließen müssen, ist natürlich folgende Frage: Wie viele Zentimeter wächst das Haar pro Jahr?