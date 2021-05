Das Quartett: Die Tote vom Balkon – Kritik zum ZDF-Film

Eine Studentin fällt von einem Hochhausbalkon, Selbstmord war es nicht. Was hat das neuartige Insulinmedikament, an dem die junge Frau forschte, mit ihrem Tod zu tun?

So ist auch die vom Balkon Gestürzte gar nicht wirklich gemeldet – ein weiteres Hindernis für das Polizeiquartett bei der Suche nach dem Mörder. Die führt überall dorthin, wo es sich nur denken lässt. In eine Disco, in der Stepano (Viktor Bashmakov), der russische Freund der Toten, als DJ fungierte, aber auch zu dessen Bekanntem Pavel Kopitsch (Mehmet Sözer). Mit beiden, so stellt sich heraus, war die ermordete Katharina nach Kiew gereist, im Zuge ihrer Doktorarbeit über ein neuartiges "selbstdenkendes", also selbstständig den Blutzucker der Patienten bestimmendes Insulinserum.