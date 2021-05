Sambia – Königreich der Leopardin: Naturdoku in der ARD

Der Leopard ist – nach Tiger, Löwe und Jaguar – die viertgrößte Großkatze unserer Erde. In seiner Heimat in Sambia, am Ufer des Flusses Luangwa, hat ein ausgewachsenes Exemplar kein anderes Tier, ob Pavian oder Impala-Antilope, zu fürchten. Anders sieht es hingegen bei Jungtieren aus. Die südafrikanischen Naturfilmer Will und Lianne Steenkamp haben eine Leopardin und ihre beiden Kinder über einen Zeitraum von drei Jahren mit der Kamera begleitet.